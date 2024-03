Romai Ugarte juega al vidente: "Jorge Almirón miró a la U y no creo que juegue con equipo C"

El triunfo de Universidad de Chile por tres tantos a uno frente a Deportes Copiapó en condición de visitante, permitió que el venidero Superclásico, tenga un condimento bastante especial.

Y es que en Colo Colo se deben mentalizar en dos frentes, al duelo de este miércoles ante Sportivo Trinidense en Paraguay por Copa Libertadores, miran con atención el Superclásico ante la U del domingo.

Y de seguro el DT albo, Jorge Almirón observó el cometido de los azules ante el León de Atacama. Algo que el periodista Romai Ugarte en BOLAVIP CHILE, garantizó que el ex estratega de Boca Juniors sabe que ante la U no puede usar equipo alternativo.

“Más que lo que ya haya visto, creo que Almirón miró este partido y le entraron las dudas para el Superclásico y lo que pondrá, no creo que se juegue con equipo C”, sostuvo Ugarte.

Ahondando en aquello, sabe que los de Gustavo Álvarez son un equipo muy complicado. “Él ve un partido más tirado a jugar con titulares porque ve a Guerrero, Fernández y Palacios que es una delantera potente“, añadió el comunicador.

Romai: “La U me parece…”

También, tuvo halagos para el desempeño de Leandro Fernández, quien se ha convertido en el jugador más determinante de los estudiantiles, aunque también tuvo palabras para el actual DT azul.

“Esta U es otra con Fernández en cancha, que es muy importante en la delantera, pero me quedo con Álvarez que es un tipo tranquilo que no solo le ha dado calma al camarín si no a toda la Universidad de Chile”, argumentó el comentarista.

Al cierre, volvió a valorar a la U, pero desconoce a qué equipo albo va a enfrentar. “Uno ve por equipos, pero no se cuál es el equipo de Colo Colo, esta U me parece un equipo sólido, pero no se a quién van a enfrentar si al A, B o C”, concluyó Romai Ugarte.

Ugarte valoró el trabajo de Gustavo Álvarez (Photosport)

¿CUÁNDO SE JUEGA EL SUPERCLÁSICO?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.