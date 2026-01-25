Universidad de Chile no tuvo el estreno esperado en la temporada 2026 y cayó por un contundente 3-0 ante Universitario de Deportes en Lima, en el marco de la tradicional Noche Crema.

El compromiso marcó el debut oficial de Francisco “Paqui” Meneghini en la banca azul y dejó más dudas que certezas en el funcionamiento del equipo.

Es mal arranque encendió las alarmas entre los hinchas bullangueros, quienes muchos no se olvidan de Gustavo Álvarez, exdirector técnico del Romántico Viajero que le devolvió una clara idea de juego a la U.

Romai Ugarte critica sin filtro contra Paqui Meneghini y se acuerda de Álvarez

En ese contexto, una de las voces más críticas fue la del periodista Romai Ugarte, quien en diálogo con Bolavip Chile no tuvo reparos en calificar el desempeño de la U.

“Fue un desastre que no se tiene que volver a repetir. Yo sé que Meneghini le bajó el perfil y está pensando en el torneo, pero si esto es lo que va a mostrar, habrá que poco menos salir corriendo”, lanzó sin filtro.

Además, el exreportero del extinto Canal del Fútbol (CDF) cuestionó una de las decisiones del plantel azul para esta temporada: la apuesta por no fichar otro arquero. “La U se la juega con no tener otro arquero y ahí comete un error, porque hay un gol de Toselli. Entonces yo no sé si esas apuestas arriesgadas de quedarse con un arquero bueno sirven”, advirtió.

Paqui Meneghini tendrá la difícil tarea de reemplazar a Gustavo Álvarez | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Pero el momento más comentado de su análisis llegó cuando comparó abiertamente el actual proceso con el ciclo anterior. “Eché de menos a Gustavo Álvarez, siempre lo voy a echar de menos”, reconoció, asumiendo sin tapujos su nostalgia por el exentrenador azul.

Es así como la paciencia con el nuevo proyecto de Paqui Meneghini podría durar mucho menos de lo esperado en el mundo azul en caso de seguir obteniendo malos resultados.