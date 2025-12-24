Tras la inminente llegada de Francisco “Paqui” Meneghini como director técnico de Universidad de Chile, el elenco universitario comienza a mover sus piezas y uno de los últimos movimientos confirmados fue la salida del delantero Nicolás Guerra, quien no continuará en el plantel azul de cara al próximo año.

Desde su regreso proveniente de Ñublense de Chillán, el atacante formado en el Centro Deportivo Azul (CDA) tuvo un paso irregular por el primer equipo, alternando titularidades y suplencias, sin lograr consolidarse definitivamente en la ofensiva del Romántico Viajero.

Con su salida ya oficializada, el oriundo de Maipú comienza rápidamente a tomar forma en el mercado del fútbol chileno, donde su nombre ya aparece en la órbita de varios equipos de Primera División.

Nicolás Guerra disputó 37 partidos en total: convirtió 6 goles y aportó con 6 asistencias | FOTO: Andres Pina/Photosport

Tres clubes atentos al futuro de Nicolás Guerra

Según información entregada por el periodista Rodrigo Arellano en su cuenta de x, existen tres equipos que ya manifestaron interés en contar con los servicios del delantero de 26 años: Huachipato, Audax Italiano y Palestino.

En el caso del cuadro acerero, el interés estaría directamente ligado al proyecto deportivo encabezado por Jaime García, quien coincidió con Guerra en su paso por los Diablos Rojos.

Audax, por su parte, aparece como una opción atractiva para relanzar la carrera del delantero, mientras que los Baisanos —ahora bajo la conducción de Cristián “La Nona” Muñoz— también evalúan su incorporación como alternativa ofensiva para la próxima temporada, donde enfrentarán a la U en la Copa Sudamericana.

Así, Guerra se despide del Chuncho, pero con un mercado que se mueve rápido y que podría permitirle mantenerse en la élite del fútbol nacional.

