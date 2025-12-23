Todavía no existe acuerdo ni oficialización, pero la mano de Francisco Meneghini en Universidad de Chile ya se está dejando ver. Y es que durante esta jornada, la U oficializó la salida de unos de sus delanteros en 2025.

Se trata de Nicolás Guerra, quien no renovó contrato con los azules y le puso punto final a su segunda aventura en el club que lo formó.

Tras ser vendido a Ñublense en 2021, Guerra volvió dos años después a Universidad de Chile bajo el mando de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, con Gustavo Álvarez, el ‘Kun’ nunca encontró su lugar en el equipo y con el paso de las fechas fue perdiendo terreno.

Nicolás Guerra se despidió de la U (Photosport).

La noche de este martes, la U confirmó el adiós del delantero: “(Guerra) finalizó su vínculo contractual, cerrando así su segunda etapa en la institución (2017-2020 y 2023-2025)”, señalaron en la U.

“El formado en el Club, sumó un total de 178 partidos con nuestra camiseta durante ambos períodos, consagrándose campeón de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025”, agregaron.

En la temporada 2025, el atacante de 26 años disputó 20 partidos donde registró apenas 3 goles y 2 asistencias.

De esta forma, la U se quedó sin dos de sus delanteros en la reciente temporada tras la salida de Lucas Di Yorio, quien ya fue oficializado en el Santos Laguna de México.

En resumen…