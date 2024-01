Universidad de Chile ya comenzó los trabajos en esta jornada de cara a la temporada 2024, en el que los ‘Azules’ buscarán tener un buen nuevo año con el nuevo proceso que comandará Gustavo Álvarez.

Hoy en la Clínica MEDS, el defensor Ignacio Tapia conversó con los medios de comunicación y habló sobre lo que será su futuro dentro del club, el cual hasta día de hoy es una gran incertidumbre.

“He sabido de algunas cosas, pero no he querido preguntar mucho hasta lo que era la vuelta de mis vacaciones, ahora voy a ver el tema, a mí no me han dicho nada, así que hasta el momento yo sigo en el club”, partió señalando Tapia.

Para el jugador, el gran deseo que tiene para el 2024 es poder tener más minutos dentro del campo de juego, el cual espera que esto pueda ser en la U, sino, no vería con malos ojos el poder partir.

Tapia en esta jornada en la Clínica MEDS | Foto: Bolavip Chile

“Mi intención es como dije antes es jugar, sea donde sea, pero siempre he querido estar en la U, eso es lo primero, si se puede jugar en la U, me quedó en la U, sino tendré que buscar otro rumbo”, declaró.

Para lo que son los desafíos en esta nueva temporada, el zaguero nacional avisó que llega de muy buena forma para afrontar el 2024, en la que sueña cosas en grande con la Universidad de Chile.

“Este año vengo más preparado en lo mental y en lo físico, esperamos que este año sea mucho mejor, que el nuevo cuerpo técnico que viene de salir campeón, ojalá sea todo bueno para nosotros”, explicó a los medios.

Finalmente, Tapia comentó que con su ex compañeros en Huachipato ha tenido muy buenas referencias por el nuevo entrenador de la U, algo que lo ilusiona en demasía para este nuevo proceso.

“Durante el año hablé con mis ex compañeros, algunos amigos, todos tienen muy buenos comentarios y buenas referencias del trabajo y la persona de Álvarez. Aparte de que es merecido, creo que será un buen aporte para nuestro club”, concluyó.

¿Cuántos partidos jugó Ignacio Tapia con la Universidad de Chile en el 2023?

El defensor nacional disputó 11 encuentros con la camiseta de la Universidad de Chile, en la que anotó un tanto.