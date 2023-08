Sebastián Esnaola golpea la mesa y pide respeto por Cristopher Toselli: "No es que estén reemplazando a Campos por un juvenil"

Cristopher Toselli finalmente tendrá su oportunidad en el arco de Universidad de Chile, toda vez que la seguidilla de malas presentaciones por parte de Cristóbal Campos le terminaron costando el puesto en los azules.

Le medida no pilló por sorpresa a Sebastián Esnaola, destacado periodista nacional quien en ESPN Chile analizó el cambio de puesto que Mauricio Pellegrino implementaría antes de enfrentar a Colo Colo.

Toselli atajará en la U en la antesala del Superclásico. | Foto: Photosport

Sobre el cambio en sí, el comunicador explica que el cambió en sí “No me sorprende, creo que no está en su mejor momento e igual es un arquero que ha salvado partidos, pero se le ha visto dudoso”.

Esnaola le quita responsabilidad a Campos en la debacle azul: “No es el responsable ni de cerca del momento de Universidad de Chile, el problema está en la generación de juego, en otra zona de la cancha”.

En el cierre, pide respeto por Toselli ante la ola de reacciones que causó la medida: “Me parece que Toselli es un arquero de categoría, no es que lo estén reemplazando a Campos por un juvenil u otro, a lo mejor puede meter algo de presión”.