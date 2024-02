Sergio Vargas analiza la victoria de la Universidad de Chile por 1-0 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. El Superman considera que no fue un buen partido de los Azules, pero valora comenzar con tres puntos en el Campeonato Nacional 2024.

“Primero que nada lo más importante es llevarse los tres puntos. Creo que fue un partido deslucido. No fue un buen partido de ninguno de los dos y en general como partido no fue atractivo, no fue emocionante. Tuvo muy pocas llegadas a los arcos, muy trabado, con muchos errores, sin mucha generación de juego”, dijo el ídolo de la U en conversación con Bolavip Chile.

El exgolero destacó que la Universidad de Chile se cerró de buena forma en defensa: “Pero lo más importante es que la U acertó, pateó una sola vez al arco, hizo el gol. Después se cerró bien. Audax no tuvo las ideas como para entrar, se termina quedando con un buen triunfo”.

Superman valora el triunfo: “Al inicio del torneo es muy importante poder ganar. Después eso te da mejores posibilidades de ir mejorando, corrigiendo las cosas que hay que corregir y esperar el siguiente partido con mucho más optimismo y confianza”.

Universidad de Chile arranca la temporada 2024 con un triunfo en su regreso al Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Superclásico a la vista: Los próximos dos desafíos de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional

Universidad de Chile se medirá ante Deportes Copiapó. El encuentro se jugará el lunes 4 de marzo a las 19:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

Después del partido en la Región de Atacama, la U visitará a Colo Colo el domingo 10/3 a las 18:00 en el estadio Monumental en el primer Superclásico del año.