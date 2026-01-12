Universidad de Chile logró concretar un deseo que tenía desde el año pasado, la llegada del uruguayo Octavio Rivero, el que viene proveniente de Barcelona de Guayaquil donde tuvo dos buenas temporadas.

Hay algunas dudas por su anterior paso por Unión La Calera y Unión Española, pero, el periodista Cristián Arcos, en conversación con BOLAVIP, cree que el charrúa dará que hablar.

“Octavio Rivero es un buen jugador, lo ha demostrado, en Chile lo ha demostrado mucho, en O’Higgins, en Colo-Colo tuvo altísimo rendimiento. Después tuvo una lesión importante y tuvo algún bache, no anduvo bien en las pasadas que tuvo en Unión, y en Unión La Calera no anduvo bien”, asegura el Tenor Escritor.

Dando cuenta respecto de lo anterior que “en Barcelona de Guayaquil anduvo bastante bien, llega con buenos números y llega con buen rendimiento”.

En la hora de la verdad, Cristián Arcos se la juega: “Si no tiene lesiones, debería ser un aporte. Es otro tipo de futbolista, es un tipo de área que se asocia, no es un extremo, es un tipo de área”.

Cristian Arcos le tiene mucha fe a Octavio Rivero.

A Octavio Rivero le sirve la presencia de Lucas Assadi

El destacado periodista de ADN concluye que aa Rivero “le debería ir bien en la U si no se le lesiona, siempre es un factor. Y el tema es el soporte colectivo ¿Qué pasa con Asadi? ¿Se queda Asadi? La U es otro equipo, si Asadi se queda o se va. Es otro equipo, creo que en todo el partido de Asadi es muy sensible el funcionamiento de la U”.

Las claves según Cristián Arcos

Viene con ritmo: A diferencia de sus pasos por Unión Española y La Calera, Arcos destaca que Rivero llega con buen rendimiento y números sólidos tras dos temporadas en Barcelona de Guayaquil.

Perfil de “9” clásico: Lo define como un jugador de área que sabe asociarse, aclarando que no es un extremo, sino un finalizador que necesita soporte colectivo.

La condición física: El periodista advierte que la gran clave será que no se lesione, factor que lo complicó en sus últimas etapas en el fútbol chileno.