La seguidilla de partidos trajo algunas consecuencias en Universidad de Chile y así como el goleador, Cristian Chorri Palacios ha tenido algunos inconvenientes para tener regularidad, otro jugador de suma importancia, no estará ante Coquimbo Unido.

Se trata del capitán, Marcelo Díaz, quien salió antes de finalizar el primer tiempo en el compromiso ante Unión Española del pasado día martes producto de una molestia en la parte trasera del muslo de su pierna izquierda.

Lamentablemente y tras realizarse exámenes, se optó que el mediocampista se quedase en Santiago y así, evitar un mal superior que pueda complicar aún más la planificación del técnico Gustavo Álvarez.

Marcelo Díaz: “Cuando el cuerpo manda un aviso…”

Durante el lanzamiento de su vino “Eme De 21”, el Chelo entregó conceptos respecto a su dolencia y la situación que lo tiene entre algodones de cara a estos próximos cotejos.

“Me he sentido bien cómodo, tranquilo, no he sentido dolor, no sentí algo muy fuerte, salí por precaución, ya tengo mi edad y cundo el cuerpo manda un aviso salgo y pido cambio, espero estar el fin de semana”, decía Carepato hace unos días.

Su lugar, será ocupado por el argentino Emmanuel Ojeda, quien gozará de una nueva titularidad luego de más de cinco meses.

Tras salir del terreno de juego, de inmediato le aplicaron hielo en la zona complicada (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este sábado 31 de agosto, Universidad de Chile visitará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 15 horas. El partido corresponde a la fecha 23 del Campeonato Nacional.