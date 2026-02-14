La visita de Universidad de Chile al Municipal de La Cisterna no solo dejó un empate sin goles ante Palestino por la tercera fecha de la Liga de Primera 2025, sino también una fuerte polémica en la antesala.
La negativa del cuadro árabe a acreditar a varios medios partidarios de la U y portales independientes como Bolavip Chile generó molestia y encendió el debate incluso antes del pitazo inicial.
El ambiente ya estaba tensionado y el desarrollo del partido no ayudó a calmar las aguas. El equipo dirigido por Francisco Meneghini volvió a mostrar dificultades en ofensiva y dejó más dudas que certezas en este arranque de torneo.
En medio de ese escenario, y pese a la controversia previa por las acreditaciones, algunos creadores de contenido vinculados al mundo azul sí pudieron ingresar al estadio. Uno de ellos no tardó en reaccionar tras el encuentro.
Mandreva repasa con todo a Francisco Paqui Meneghini en la U
El streamer chileno Mandreva, declarado fanático de la U que cuenta con 31 mil seguidores en Instagram, fue categórico en su análisis al salir del recinto deportivo ubicado en Avenida El Parrón 999.
“Partido terrible y si no era por el cagazo del arquero de Palestino no teníamos ninguna chance. Poca profundidad y si no es por una genialidad de Assadi no hacíamos nada”, lanzó en un video publicado en Tik Tok.
También cuestionó decisiones tácticas del DT azul: “Ese mediocampo con Poblete. Yo lo banco mucho a Poblete pero uf. Me gustaría saber por qué no pone a Romero, por qué le gusta tanto Maxi Guerrero y Nacho Vásquez de laterales. Yo no entiendo”.
Finalmente, cerró con una frase que rápidamente se viralizó y reavivó el debate entre los hinchas: “Yo creo que no da para más la era de Paqui Meneghini”.
En síntesis…
- En una jornada marcada por la polémica por las acreditaciones y el opaco empate ante Palestino, un streamer fanático de Universidad de Chile lanzó una dura crítica al equipo de Francisco Meneghini, asegurando que “no da para más” su ciclo en la banca azul.