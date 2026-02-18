El fútbol da revanchas, y en Colombia parece haber una sucursal de éxito para quienes no pudieron brillar con la camiseta de la Universidad de Chile.

En conversación exclusiva con Bolavip, el prestigioso comunicador de ESPN, Andrés Marocco, analizó el presente de Rodrigo Contreras en Millonarios y el caso de Luciano Pons en Bucaramanga, dos atacantes que hoy son protagonistas en el fútbol profesional colombiano (FPC).

El Tucu llegó a Bogotá bajo la sombra de la duda tras su paso por Chile, pero rápidamente se ha ganado el respeto de la exigente hinchada del “Embajador”. Según Marocco, el argentino es de lo poco rescatable en un inicio de temporada turbulento para los dirigidos por Alberto Gamero.

“Anda bien y es el único de Millonarios que la rompe. Está sacando un poquito la cabeza, ha hecho unos tres goles. En un equipo que arrancó tan mal, el que se destaca tiene más visibilidad, y realmente Contreras ha mostrado cosas muy buenas”, asegura el comunicador

Socios de lujo: De Falcao a Pons

Lo más llamativo para el periodista es cómo Contreras se ha adaptado a jugar con figuras de talla mundial y cómo esto se repite con otros ex azules. El “Tucumano” ha logrado conectar rápidamente con el referente Leo Castro e incluso con el histórico Radamel Falcao García.

Marocco bromea con la curiosa tendencia de los delanteros que pasan por el CDA: “Es una buena combinación: que vayan a la U y vengan acá después. Pasó con Pons, que estuvo allá y llegó a Colombia de regreso a destaparse, y ahora pasa con Contreras. Dejaron muy buenas impresiones”.

Pese al dulce momento goleador, no todo es alegría para el exdelantero de Everton y la U de Chile. En el último compromiso de Millonarios, el atacante encendió las alarmas al salir con molestias, algo que Marocco sigue de cerca.

“Lamentablemente salió resentido en el último partido, aunque parece que no es grave. No sé si le dé para estar el fin de semana, pero Millonarios ha mejorado y tiene que ver precisamente con las buenas actuaciones de Contreras”.

El “efecto espejo” que duele en el CDA

Para el hincha azul, las palabras de Marocco son un recordatorio de lo difícil que es vestir la camiseta estudiantil. Mientras en Chile a Pons y Contreras se les cerró el arco, en Colombia hoy son el comentario obligado de la prensa especializada por su efectividad y buen juego.

¿Será que la presión del fútbol chileno es distinta o simplemente encontraron un ecosistema más favorable? Por ahora, Millonarios disfruta de un Contreras que, según Marocco, es el único que está logrando que el gigante de Bogotá no se hunda en la tabla.