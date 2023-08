"Sus palabras se las llevó el viento": Joaquín Larrivey vuelve a responsabilizar a Michael Clark de su no continuidad en Universidad de Chile

Luego de dos temporadas en donde anotó más de 40 goles y convertido en uno de los buques insignia de aquellas campañas en Universidad de Chile, finalmente Joaquín Larrivey no continuó en el club y su estadía se acabó a fines del año 2021.

Algo que llamó mucho la atención y que el propio delantero recordó en su diálogo con Tribuna Andes, donde detalló cómo se dieron las diferentes situaciones y que gatillaron en su adiós definitivo de la institución universitaria.

Lo primero que comentó, fue que no tiene ningún rencor con los dirigentes de la U, ni siquiera con Cristián Aubert, con quien dialogó en primera instancia buscando su permanencia en el club.

“No se si fue él en particular (Cristian Aubert). Tuve varias reuniones con él, pero no quiero quedar como que estoy con algún sentimiento de rencor. Ningún sentimiento para Clark ni Aubert ni nadie“, fue lo primero que manifestó el Bati en la mencionada entrevista.

Detallando cómo se fueron dando los sucesos, el ex Cagliari trae a la memoria un encuentro que sostuvo junto al presidente de los azules, Michael Clark, en donde también participó el central uruguayo, Ramón Arias.

“Me junté fuera del club, me junté con el Director Deportivo que estaba en ese momento (Luis Roggiero), la última reunión que tuve fue con el presidente (Michael) Clark, donde estaban también ‘Cachila’ Arias. Siempre me manifestaron que querían que siguiera“, sentenció el trasandino.

Ahondando en aquello, reveló la confesión del propio timonel laico, quien le habría dado la palabra de su continuidad en el CDA, según cuenta el propio goleador.

Más de 40 goles en dos años fueron insuficientes para la continuidad del Bati en la U (Photosport)

“El presidente Clark me dijo textualmente a mi y a Arias, ‘no se preocupen, yo se la contrapropuesta que ustedes me han mandado, yo se que ustedes se merecen ese contrato y yo me comprometo, le doy mi palabra de que se los voy a cumplir‘”, manifestó el actual atacante de Magallanes.

Finalmente, el ex Cerro Porteño dio a conocer los propios dichos del presidente de la U, quien les pidió superar el incómodo momento deportivo de aquel entonces y luego cerrarían la renovación, nada de eso ocurrió. “Salgamos de esta situación, cuenten conmigo (les dijo). Salimos de esa situación y las palabras de Clark se las llevó el viento”, concluyó Larrivey.