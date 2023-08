Universidad de Chile no levanta y tan solo consiguió un amargo empate ante Provincial Curicó Unido a un tanto en condición de local y que no le sirve ni siquiera para entrar en zona de clasificación a torneos internacionales.

La frustración es grande debido a que el técnico Mauricio Pellegrino decidió por el ingreso de Lucas Assadi y Darío Osorio, algo que todos pedían a gritos, pero en cancha se vieron demasiado lejos el uno del otro, más distanciados que Trini y Pincoya de Gran Hermano y así fue imposible alabar a ambos.

Héctor Tito Awad dialogó con Bolavip Chile tras el encuentro y lo primero que señaló es que no se pudo ver la sociedad de ambas joyas azules y en eso, responsabilizó con ahínco al estratega azul.

“Creo que Pellegrino igual lo hizo todo mal. Primero, porque colocó a Assadi y a Osorio de punteros, pero eso no es sociedad. Hay que juntar a esos cabros chicos. Osorio jugó bien casi todo el partido, después se fue de puntero izquierdo y jugó mejor”, señaló el comentarista de La Magia Azul.

No obstante, el comunicador revela el momento en que el equipo sintió dañado el orgullo, razón fundamental para ir al frente. “Hubo un momento clave de inflexión que es cuando les anulan el penal, yo dije que no fue, pero eso les salió para mejor y los ‘picó’. De Pellegrino no tengo nada qué hablar, porque perdía con Curicó y no hizo cambios“, enfatizó el contertulio del Show de Goles.

Además, valoró el despliegue y ganas que mostraron los formados en la cantera de la U, y en ese sentido pidió más minutos para el mediocampista, Jeison Fuentealba.

“Cuando mete a Fuentealba, no puede estar fuera ese cabro chico, él contagió a los demás. Los jóvenes le dieron vida a Pellegrino, incluso Navarrete que entró con perfil cambiado jugó bien, marcó, corrió, metió. Los cabros chicos le salvaron el partido”, afirmó el periodista.

Xavier Tamarit estuvo en el banco por la suspensión que cumplía Mauricio Pellegrino (Photosport)

Al cierre, el comentarista cree que el entrenador debe tomar una importante decisión, aunque esta igualdad en algo ayuda a la moral del plantel. “Yo mantengo que Pellegrino tiene que poner el cargo a disposición, pero quedé contento porque no es lindo empatar con el antepenúltimo, pero no perdimos y eso nos va a ayudar para el clásico. No me gusta el empate, pero me sirve. Hubo cosas que me dejaron satisfecho”, cerró Awad.