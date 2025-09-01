El Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo se jugó por la victoria en la Liga de Primera 2025, sino que también dejó detalles que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Albos y azules disputaron un partido lleno de intensidad, con ambos equipos luchando cada balón y buscando abrir el marcador en un clásico donde cada acción se magnifica.

Mientras los jugadores se concentraban en el juego, los hinchas más atentos no tardaron en notar gestos y reacciones dentro del campo que pasaron desapercibidos para quienes solo seguían la transmisión televisiva.

Matías Zaldivia consiguió un saque de fondo y lo celebró con euforia

Entre ellos, Matías Zaldivia protagonizó un gesto particular que generó revuelo y se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro, acumulando más de 28 mil visualizaciones en X (Ex Twitter).

En el minuto 59, con el marcador aún 0-0, Zaldivia hizo rebotar la pelota en Erick Wiemberg y esta salió fuera de la cancha, por lo que el árbitro Cristián Garay cobró saque de arco. En ese instante, el zaguero celebró con cierta euforia, un gesto que no pasó desapercibido.

Matías Zaldivia fue protagonista de una comentada jugada | FOTO: Andres Pina/Photosport

La acción generó diversas reacciones entre los seguidores de ambos equipos. Para los simpatizantes de la U, el gesto reflejó la intensidad y competitividad del clásico; mientras que para los seguidores del Popular, la situación provocó risas tras el resultado final.

El comentado gesto de Matías Zaldivia en el Superclásico: