Héctor Tito Awad ya comienza a vivir el próximo mercado de pases de la Universidad de Chile, que empezará a definir varias situaciones aún cuando no termina la temporada 2023. Lo primero es que pasará con el técnico Mauricio Pellegrino, aunque eso, de momento, está en segundo plano. El foco está en ver las situaciones de Luis Casanova, Nery Domínguez y Cristián Palacios.

Awad, como voz reconocida de “La Magia Azul”, sabe que el equipo tiene que empezar a tirar líneas para 2024. En sus peticiones, el comunicador quiere que Azul Azul tome decisiones sobre Casanova, Nery y el Chorri.

¿Qué plantea Don Tito Awad? En el caso del capitán azul es claro: “La U necesita otro central y yo le renuevo a Casanova. Los centrales no sobran, siempre faltan. No por qué haya tenido una mala campaña en los últimos partidos y que lo hayan tratado de lento no seré chacal con él. Yo le renuevo“, expresó.

Aunque Awad tiene su reparo con el central sobre sus peticiones salariales. “Ahora, va a depender de lo que pida. No está para un aumento sustantivo, está para una renovación no más“, indicó.

Luis Casanova debe negociar su continuidad en la U y Tito Awad sí lo quiere dejar (Guille Salazar)

Un sobre azul y apela a la experiencia

Tito Awad, en diálogo con Bolavip, también dio a conocer el jugador que ya no soporta más en la U y hace su muestra de intenciones sobre el futbolista, que lo tiene cansado, mientras que también aboga por la situación de Nery Domínguez.

“Ojeda para la casa. Nery Domínguez sería vital el próximo año por camarín, por juego, por experiencia, por apoyo a los cabros chicos”, expresó Awad.

Además, el comunicador fanático de la U le da like al ex Racing y en su análisis indica que “hasta el momento ha sido un aporte más que un no aporte. Cumple dos funciones en la cancha: central y volante. Lo dejo a Nery, humildemente según mi opinión”.

¡Quiere a un goleador!

Lo que es una nebulosa en la U es la situación de Cristián Palacios. El Chorri aún no sabe si seguirá, porque no tiene chances en el cuadro azul con Pellegrino y dependerá de quien tome la banca técnica azul.

Ante ello, Awad también da a conocer el futbolista que él quiere para el futuro. “Palacios para mí, encuéntrame un goleador acá, me gusta el de Audax (Gonzalo) Sosa. Uno puede buscar por ahí, pero que sea tan superior a Palacios no lo veo“, añadió.

En el final, la opinión de la voz azul es clara. “La U necesita dos centrodelanteros. Dejo a Palacios e igual me traigo a uno más”, terminó.