Tito Awad enloquece y encara a la alcaldesa de Cerrillos por sepultar el sueño del estadio de la U: "No la conocía nadie y ahora la conoce Chile entero"

El gran anhelo de todos los hinchas de Universidad de Chile es ver al equipo de sus amores jugar en un estadio propio y Cerrillos era una de las posibilidades que existían entre la dirigencia de Azul Azul de concretar el sueño de miles de simpatizantes.

¿La razón? La alcaldesa de la comuna ubicada en el surponiente de la ciudad de Santiago, Lorena Facuse, había ofrecido la Manzana 18 para la posible construcción del recinto deportivo, pero en las últimos días se echó para atrás.

“Quiero aclarar que jamás voy a preferir un estadio antes que un hospital…Con respecto a un estadio de la U, no hay ninguna conversación ni ningún proyecto presentado”, declaró en conversación con El Mercurio.

Los hinchas azules tendrán que seguir esperando para ver a la U en su estadio propio | FOTO: Archivo

Esto gatilló que el periodista e hincha del Romántico Viajero, Héctor Tito Awad, se tomara unos minutos del programa La Magia Azul para irse en picada en contra de la edil.

“Le mando un mensaje a la alcaldesa de Cerrillos. Sra Facuse, esa no es la manera de tratarse de hacerse famosa, no la conocía nadie y ahora la conoce Chile entero. Es imposible pensar que ella no sabía que había la posibilidad de una clínica, cliniquita o como quieran llamarlo, para echar atrás un notición en el cual jugó con la felicidad de un pueblo azul entero”, partió diciendo.

“Estoy indignado. Tú cuándo ofreces un terreno y estás diciendo que quieres a la U y estás diciendo que cuando lleguen los hinchas cómo va a ser la logística, perdóname, no corresponde. Es como todos los políticos de chile la señora Facuse”, agregó.

Finalmente, el contertulio de la U en el programa Show de Goles indicó que “señora Facuse, cuídese cuando haga una noticia de este calibre. Ojo, atención y cuidado”.

