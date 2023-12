Tito Awad le manda un recado al Coca Mendoza y a los hinchas de Colo Colo: “Esto es para los hocicones que hablaron que la U no iba a luchar”

Universidad de Chile se jugó la vida ante Cobresal y estuvo a segundos de rescatar un empate en El Cobre. La última pelota de Lezcano terminó en el arco de Toselli y los azules cayeron 4-3.

Pese a la caída, el comentarista Héctor Tito Awad, no se guardó nada y disparó la artillería en contra del exjugador de Colo Colo, Gabriel Coca Mendoza y también de los hinchas del Cacique que pregonaron que la U se iba a dejar perder ante los del cobre.

“Sólo para tapar bocas, sí. No puedo quedar satisfecho con la derrota, pero para todos los hocicones que hablaron que la U no iba a luchar hay dos conceptos de por medio: los hinchas que hablaron esto son de la contra (Colo Colo) y para intentar ser campeones debían ganar ellos y no supieron ganar”, disparó Awad en Bolavip.

Además, la voz de “La Magia Azul” argumentó que “hoy, la U demostró que itene historia, que tiene valores, tiene profesionalismo, porque en realidad dejamos fuera de la punta a Huachipato y no a Colo Colo”.

La U dio dura pelea ante Cobresal en El Salvador (Photosport)

Awad sin pelos en la lengua siente que la U sí hizo las cosas bien, pero que también hubo otros factores que lo dejan nuevamente en la cornisa con la chance de ir a la Sudamericana 2024.

“Me cuesta mucho decir que quedo satisfecho con una derrota y puedo argumentar que nos faltaron Zaldivia y Casanova, que eso nos mató, no estuvieron a la altura Nery Domínguez y Tapia. Hemos tenido mala suerte, a pesar que hicimos un gol como autogol nos hicieron uno al 49 del primer tiempo y el 4-3 fue en los últimos minutos”, agregó.

Mala suerte y buen partido

Tito Awad no queda conforme con una derrota de la U, pero ve el vaso medio lleno y sabe que el Romántico intentó hacer algo importante, ya que también peleaba por la Sudamericana.

Aprovenchando el diálogo con Bolavip, el experimentado comentarista deportivo agregó que “la U, es cierto, que no sabe ganar, pero también ha tenido mala cueva (sic) y esto no sólo es una mala conducción técnica de Mauricio Pellegrino”.

Para rematar, Awad lanzó su artillería. “Cosas del partido si meto a Fuentealba no saco a Assadi, trato de meter una dupla encaradora”. Incluso, la voz de la U agregó que “aparte de los dos partidos con la UC, si no fuera por los errores defensivos sería uno de los mejores partidos que ha hecho la U por el pundonor y por los goles”.