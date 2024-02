La U debutó en el Torneo ganando ante Audax Italiano en el Estadio Nacional con más de 30 mil hinchas azules en las gradas, y que fueron testigos de un momento especial: ver otra vez a Marcelo Díaz portando la camiseta 21.

Igualmente más allá del furor de los fanáticos por el capitán de Universidad de Chile, la crítica no ha sido del todo buena con Carepato.

Bolavip conversa con Cristián Castañeda, el que defiende la titularidad del 21 y deja en claro que hoy no tiene competencia en la U.

“Lo más rápido que se pierde es la velocidad, pero de arriba, de la cabeza, Marcelo Díaz es más rápido que todos. Pero, apostar por un jugador que está casi en el ocaso de su carrera y hacer una discusión de eso, vamos a ver”, asegura.

Cristián Castañeda defiende la titularidad de Marcelo Díaz.

La posibilidad de que Marcelo Díaz pierda el puesto

Scooby Castañeda asegura que “él va a estar disponible mientras no llegue un cabro chico y le quite la camiseta. mientras no asuma uno, él va a estar, si esto es responsabilidad de los chicos”.

Castañeda pide paciencia para Luciano Pons

El ex lateral derecho de la U pide paciencia para el delantero Luciano Pons, el que no sólo jugó un pálido partido ante Audax, además, fue expulsado.

“Hay que esperar a Pons, pero no puede suceder una cosa así. La U si pretende algo, no se pueden traer refuerzos, sobre todo en ese puesto, por apuesta o tincada. Tiene que ser calado, que juegue y que a partir de él se integre un juego, incluso a veces más que hacer goles. Que sea un jugador completo y no solo para empujarla”, asegura.

No se convence con el gol del Chorri Palacios

Cristián Castañeda confiesa que gritó a todo pulmón el gol del delantero uruguayo, pero que de todos modos, no es un atacante para ser titular en la U.

“Palacios va, mete y hace esos goles como el del sábado, pero que en el juego, para mi no tiene cabida, creo yo. Hay que buscar gente que se asocie, que juegue como Rivarola o un Flavio Maestri, que jueguen y hagan jugar a los demás”, cerró.