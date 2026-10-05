Tobías Reinhart está vuelto loco con el mundo Universidad de Chile: “Desde el primer día…”

El volante argentino, Tobías Reinhart habló de lo que han sido sus primeros meses en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile ya empieza pensar en lo que es esta recta final de la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ tienen el foco en terminar lo más alto posible en la Liga de Primera y obtener el título en la Copa Chile.

Sobre lo que es esto, el volante azul Tobías Reinhart conversó con Alberto Jesús López en las últimas horas y habló de lo que ha sido su adaptación en su llegada al ‘Romántico Viajero’, en la que se ha mostrado más que contento con su crecimiento.

“Muy contento, adaptándome, pero bien. Trato de dar lo mejor en cada partido, que el hincha se sienta representado. Espero seguir progresandoy ayudando al equipo”, parte señalando Reinhart.

Siguiendo en aquello, el mediocampista argentino dejó más que claro lo que son los desafíos que tiene con la Universidad de Chile en esta parte final de la temporada, en donde buscan darle una alegría a sus hinchas.

Reinhart y su presente en la U | Foto: Photosport

“Queremos cerrar el año lo mejor posible para pelear todos los torneos que tenemos que pelear, tanto el Chile 2 como la Copa Chile. Vamos a tratar de darle una alegría a la gente. Gago nos trasmite mucha confianza, nos pide que demos lo mejor que nosotros”, declaró.

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Reinhart y sus primeros meses en Chile

Por otro de los temas que el jugador argentino fue consultado es sobre lo que han sido sus primeros meses en Chile, en la que se ha mostrado más que contento con lo que es el país y su entorno de trabajo en la U.

“Me sorprendió mucho el país, la Ciudad Deportiva también. Estoy tratando de conocer un poco más de acá”, remarcó.

Concluyendo, Reinhart habló de lo que le ha sorprendido de todo lo que es el mundo de la Universidad de Chile, en donde demuestra toda su felicidad por lo que genera el equipo a nivel país.

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“Es pasional, desde el primer día me sorprendió eso tanto de los hinchas como de la gente que trabaja en el club. En el primer partido, además, me tocó el clásico, asi que lo que viví fue increíble”, concluyó.