El entrenador argentino, Gustavo Álvarez ha vivido un tremendo calvario tras lo que fue su salida polémica de la Universidad de Chile a finales del 2025, la que generó sin duda un importante quiebre con la parcialidad azul.

A pesar de tener contrato hasta finales del 2026, el DT buscó de una manera bastante llamativa su salida de la U, consiguiendo un acuerdo con la dirigencia del club tras apegarse a un desconocido resquicio en su contrato.

Después de su salida de la Universidad de Chile, se pensaba que Gustavo Álvarez tenía todo listo para poder tomar el mandato técnico de la Selección de Perú para este 2026, pero desde dicho país echaron pie atrás a esta decisión y optaron por otro DT: Mano Menezes.

Tras lo que fue este portazo inesperado que recibió el argentino con su posibilidad de poder dirigir a la Selección de Perú, el DT rápidamente comenzó a aparecer como opción de un importante club en Sudamerica.

Álvarez vuelve a recibir un portazo | Foto: Photosport

Se trata del Millonarios de Colombia, club que se quedó sin entrenador tras la destitución a Hernán Torres por malos resultados y ante esto, Álvarez aparecía como una importante opción.

Lamentablemente para el ex DT de la U, un nuevo portazo fue el que recibió en las últimas horas, en la que a pesar de ser una gran opción para el conjunto colombiano, está para derrumbarse por completo.

Millonarios optaría por otro DT

Desde Colombia se ha señalado que el entrenador argentino, Fabián Bustos sería el gran nombre que busca Millonarios de Colombia para que sea su nuevo director técnico.

Es más, se indica que esta jornada puede ser crucial para poder definir aquello y de esta forma, Gustavo Álvarez podría volver a recibir un nuevo portazo para poder dirigir en este 2026.

El entrenador argentino con pasado en la Universidad de Chile no ha podido dar con lo que puede ser su nuevo destino para este 2026, cuando casi todas las ligas del contintente ya han iniciado con sus actividades.

