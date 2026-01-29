El entrenador argentino, Gustavo Álvarez ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras lo que fue el tremendo portazo que recibió por parte de la Selección de Perú.

El ex DT de la Universidad de Chile era el gran candidato para hacerse cargo de Perú, pero la dirigencia del fútbol peruano tomó una radical decisión, en la que declinó de la opción del argentino y se quedó con el brasileño, Mano Menezes.

Después de lo que fue su huida de la U, Álvarez aparecía como el gran candidato para la Selección de Perú, pero ahora con el portazo que recibió desde dicho país, deberá esperar por alguna otra opción.

A horas de lo que fue esta noticia que sacudió al ex DT de la U, hace unos instantes apareció una nueva opción para que Gustavo Álvarez se pueda volver a poner el buzo en este 2026 y en la que podría volver dirigir a un ex U. de Chile.

Álvarez es opción en otro club

Millonarios de Colombia: la nueva opción de Álvarez

En las últimas horas, Millonarios de Colombia destituyó a quien era su entrenador, Hernán Torres, tras lo que fueron sus malos resultados en el inicio del torneo colombiano, en la que en tres partidos, sumó la misma cantidad de derrotas.

Tras la salida del DT, ya varios nombres comienzan a tomar fuerza para llegar a la banca del conjunto azul, en la que uno de estos sería el de Gustavo Álvarez, quien parece ser uno de los favoritos por parte de la parcialidad de ‘Los Embajadores’.

Según informó el periodista, Guillermo Arango, uno de los candidatos a llegar a la banca de Millonarios es Gustavo Álvarez, en la que también dentro de la lista del club aparecen los nombres de Ariel Holan y Julio Vaccari.

Con esta nueva opción para Álvarez, se espera que los próximos días puedan ser cruciales para el DT argentino, quien aparece como un serio candidato para Millonarios y podría volver a dirigir a un ex U. de Chile: Rodrigo Contreras.

