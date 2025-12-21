Si hay algo que une a las selecciones de Chile y de Perú, es que ambas fueron un verdadero desastre en las últimas Eliminatorias Sudamericanas ocupando los últimos lugares de la tabla de posiciones donde por primera vez seis equipos iba directo al Mundial, y un séptimo iba al Repechaje.

Otra cosa que asemeja a las realidades de ambos combinados es que no tienen entrenadores para encarar lo que será un nuevo proceso con miras al Mundial de 2030.

Perú tiene en la mira a dos directores técnicos relacionados de una u otra forma con Universidad de Chile.

Uno, es Gustavo Álvarez, hasta hoy es contractualmente el estratega de la U, aunque se espera que en las próximas horas los azules comuniquen oficialmente que por acuerdo propio, el argentino deja el club luego de dos temporas.

El otro es Renato Paiva, ex entrenador de Botafogo y uno de los principales candidatos para reemplazar a Álvarez en el Centro Deportivo Azul.

Renato Paiva también es candidato en la selección peruana.

Aunque aún la Federación Peruana de Fútbol aún no es clara respecto a cuál será el entrenador, al menos ya se sabe la fecha donde será anunciado y por consiguiente, iniciar sus trabajos.

Según el destacado periodista Gustavo Peralta, enero es el mes clave donde la autoridad peruana de fútbol presentará oficialmente al nuevo entrenador.

DEPOR agrega que “la idea es no improvisar y que el nuevo comando técnico asuma funciones con el inicio del año laboral. La elección del nuevo entrenador no solo definirá quién se sienta en el banco, sino qué identidad adoptará Perú de cara al sueño del 2030. Con rivales europeos en el horizonte y la obligación de recuperar el tiempo perdido, la FPF se juega su credibilidad en una decisión que marcará el rumbo del fútbol nacional por los próximos cuatro años.

Gustavo Álvarez vs. Renato Paiva: Perfiles Técnicos