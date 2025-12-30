Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes y se despidió de Rodrigo Contreras. Luego de una extensa espera, el cuadro laico decidió no mantenerlo entre sus filas para 2026.

Si bien tuvo la opción de comprar su pase y también consideró una extensión de su préstamo, el conjunto azul descartó dichas alternativas y le dijo adiós. Ante ello, el oriundo de Tucumán abrió tratativas para encontrar otro destino.

Y, según la información recabada por BOLAVIP Chile, hay un equipo que tiene negociaciones avanzadas por el delantero argentino. ¿Cuál? Millonarios de Colombia está cada vez más cerca de amarrarlo.

El elenco cafetalero inició las gestiones hace largo tiempo, pero esperaba por una respuesta concreta desde el entorno del jugador. Tras su partida definitiva de Universidad de Chile, se reactivaron las conversaciones por su incorporación.

El negocio detalla un préstamo por un año con opción de compra. Cabe consignar que Rodrigo Contreras pertenece a los registros de Deportes Antofagasta hasta fines de 2026.

Rodrigo Contreras negocia con un nuevo club tras su salida de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Rodrigo Contreras en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el atacante trasandino disputó una totalidad de 41 encuentros vistiendo la camiseta azul. En dichos compromisos, logró marcar 10 goles y aportar con dos asistencias.

Si bien no exhibió su peor versión, tampoco estuvo cerca de la mejor y ello, en conjunto a situaciones ajenas a lo futbolístico, sentenció su salida de Universidad de Chile. Ya busca nuevos rumbos.

