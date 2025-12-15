Universidad de Chile ya empieza a trabajar con todo pensando en lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ deben poner el foco en lo que es la conformación de su plantel para el próximo año.

Si bien la gran prioridad en estos momentos en la U es poder definir que será del futuro de su entrenador Gustavo Álvarez, quien parece vivir sus últimos días en el club y por esto, el ‘Romántico Viajero’ deberá buscar un nuevo DT.

A pesar de aquello, la dirigencia azul también analiza lo que es el tema de los refuerzos para el 2026, los jugadores que podrían partir y de quienes aún son materia de análisis pensando en el próximo año.

Sobre este último punto, en las últimas horas una importante noticia es la que se ha dado a conocer y que involucra a un jugador de la Universidad de Chile, por quien tocaron la puerta desde el fútbol colombiano.

Desde Colombia vienen por Contreras

Contreras aún no define su futuro | Foto: Photosport

Se trata del delantero argentino, Rodrigo Contreras, quien está a préstamo hasta finales del 2025 con la Universidad de Chile y hoy su futuro es toda una interrogante, ya que hasta día de hoy, no sabe si permanecerá o tendrá que partir del club.

Ante este misterioso futuro,Bolavip Chile confirmó que en las últimas horas desde el fútbol colombiano tocaron la puerta de Rodrigo Contreras para buscar su fichaje para el 2026.

¿El club? es Millonarios FC, equipo que estaría intersado en poder contar con los servicios de ‘Tucu’ para la próxima temporada, situación que sin duda pone en aprietos a la U para tomar una decisión sobre su futuro.

Para el atacante argentino su gran prioridad para el 2026 es poder continuar en la Universidad de Chile, pero en caso de que los ‘Azules’ le nieguen su permanencia, tendrá que buscar un nuevo rumbo, en la que el fútbol colombiano asoma como una gran opción.

Por esto, los próximos días sin duda que serán decisivos para conocer que será del futuro de Rodrigo Contreras, en la que se verá si seguirá en la U o deberá buscar un nuevo destino para el 2026.