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EMPATE AZUL

Tras U. de Chile vs. Nacional: la tabla del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

La escuadra universitaria no pudo romper el cero en su primer partido por la competencia continental a pesar de su superioridad.

Universidad de Chile se estrenó en la Copa Libertadores Femenina.
© Prensa U. de ChileUniversidad de Chile se estrenó en la Copa Libertadores Femenina.

Universidad de Chile tuvo su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. El conjunto estudiantil batalló hasta el final y empató 0-0 ante Nacional de Montevideo.

Pese a tener el dominio del balón, el equipo dirigido por Nicolás Bravo no pudo materializar dicha superioridad en el marcador y desperdició reiteradas oportunidades para romper el cero.

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De este modo, Universidad de Chile se mantiene en la última posición del grupo D, aunque con una cuota de tranquilidad: su rival de turno solo está por encima por criterio alfabético.

Cabe consignar que en el otro partido de la primera fase, Deportivo Cali igualó 1-1 contra Libertad de Paraguay. Por ende, las cuatro escuadras no se sacan diferencias en búsqueda de la clasificación.

Universidad de Chile empató en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Prensa U. de Chile)

Universidad de Chile empató en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Prensa U. de Chile)

Así está la tabla del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Libertad (F) 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Cali (F) 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Nacional (F) 1 0 1 0 0 0 0 1
4 U de Chile (F) 1 0 1 0 0 0 0 1
Martín Aliaga
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