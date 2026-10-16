Tras U. de Chile vs. Nacional: la tabla del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile tuvo su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. El conjunto estudiantil batalló hasta el final y empató 0-0 ante Nacional de Montevideo.
Pese a tener el dominio del balón, el equipo dirigido por Nicolás Bravo no pudo materializar dicha superioridad en el marcador y desperdició reiteradas oportunidades para romper el cero.
De este modo, Universidad de Chile se mantiene en la última posición del grupo D, aunque con una cuota de tranquilidad: su rival de turno solo está por encima por criterio alfabético.
Cabe consignar que en el otro partido de la primera fase, Deportivo Cali igualó 1-1 contra Libertad de Paraguay. Por ende, las cuatro escuadras no se sacan diferencias en búsqueda de la clasificación.
Universidad de Chile empató en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Prensa U. de Chile)
Así está la tabla del grupo D de la Copa Libertadores Femenina
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Libertad (F)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Cali (F)
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Nacional (F)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|U de Chile (F)
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1