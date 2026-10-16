Tras U. de Chile vs. Nacional: la tabla del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

La escuadra universitaria no pudo romper el cero en su primer partido por la competencia continental a pesar de su superioridad.

Universidad de Chile tuvo su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. El conjunto estudiantil batalló hasta el final y empató 0-0 ante Nacional de Montevideo.

Pese a tener el dominio del balón, el equipo dirigido por Nicolás Bravo no pudo materializar dicha superioridad en el marcador y desperdició reiteradas oportunidades para romper el cero.

De este modo, Universidad de Chile se mantiene en la última posición del grupo D, aunque con una cuota de tranquilidad: su rival de turno solo está por encima por criterio alfabético.

Cabe consignar que en el otro partido de la primera fase, Deportivo Cali igualó 1-1 contra Libertad de Paraguay. Por ende, las cuatro escuadras no se sacan diferencias en búsqueda de la clasificación.

Universidad de Chile empató en la Copa Libertadores Femenina. (Foto: Prensa U. de Chile)

Así está la tabla del grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Libertad (F) 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Cali (F) 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Nacional (F) 1 0 1 0 0 0 0 1 4 U de Chile (F) 1 0 1 0 0 0 0 1