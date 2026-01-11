Universidad de Chile continúa ajustando su plantel de cara a la temporada 2026, con el objetivo de conformar un equipo competitivo y sólido para afrontar todos los frentes.

Mientras Francisco “Paqui” Meneghini define las piezas claves, los movimientos de jugadores azules en el mercado siguen generando atención entre los hinchas bullangueros.

En ese escenario, en las últimas horas se supo que Lanús ya tendría todo listo para quedarse con Matías Sepúlveda, jugador polifuncional que también puede desempeñarse como lateral. Incluso, el ex O’Higgins ya se habría realizado los exámenes médicos habituales para un refuerzo en una reconocida clínica deportiva del sector oriente de Santiago

En la U se comienzan a despedir de Matías Sepúlveda

A esto se sumó un hecho que sorprendió a los seguidores del Romántico Viajero: en la tarde del sábado, el doctor Hugo Marambio, integrante del cuerpo médico de la U, aprovechó su cuenta de Instagram para despedirse del futbolista de 26 años.

“Mati querido, lo mejor para tu nuevo desafío. Vamos la U!!“, escribió Marambio.

Matías Sepúlveda está a detalles de ser nuevo jugador del Granate | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Minutos más tarde, la publicación fue borrada, generando especulación sobre la salida del jugador y dejando entrever que la dirigencia azul y el cuerpo técnico podrían perder a una pieza clave de su esquema para la próxima temporada.

La situación mantiene expectante a la fanatida azul, que sigue de cerca cada movimiento de Sepúlveda y espera una resolución clara sobre su futuro, ya sea en el Romántico Viajero o en Lanús.

En síntesis…