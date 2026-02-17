En los hinchas de la Universidad de Chile sin duda que aún se mantiene en la memoria lo que fue su polémico partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, en el que los ‘Azules’ cayeron por la mínima y quedaron eliminados.

Para dicha oportunidad, una paupérrima actuación arbitral fue la que se dejó ver en Argentina, en donde el juez venezolano, Alexis Herrera terminó siendo clave en esta serie con cobros polémicos, los que aún no olvidan los hinchas de la U, como fueron la fuerte entrada a Javier Altamirano o el gol que no fue anulado a Lanús por mano.

Tras lo que fue este polémico compromiso, desde la Universidad de Chile esperaban una sanción ejemplificadora para el árbitro por su desempeño en este partido, situación que en la CONMEBOL no fue para nada considerada y sorprendió con una inesperada medida en favor del juez.

Herrera vuelve a dirigir… ¡y a Lanús!

La CONMEBOL respalda a Herrera, a pesar de su noche para el olvido | Foto: Photosport

Desde la CONMEBOL le dieron su feroz respaldo al juez venezolano para este 2026 e iniciará su temporada dirigiendo un importante encuentro a nivel sudamericano, en la que volverá a dirigir un partido de Lanús, tras lo que fue la polémica mencionada.

Alexis Herrera fue nombrado como el árbitro principal para lo que será el duelo de ida por la Recopa Sudamericana, en la que enfrentará a Lanús de Argentina ante Flamengo de Brasil en tierra argentina.

De esta manera, el silbante venezolano volverá a ver acción en competiciones CONMEBOL tras lo que fue su polémico partido entre Lanús y la U, en donde desde el organismo Sudamericano respaldan con todo al juez para este importante partido.

