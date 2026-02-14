Independiente superó por 2-0 a Lanús en la jornada 5 del Torneo de Apertura. El equipo de Gustavo Quinteros se hizo fuerte frente al vigente campeón de la Copa Sudamericana con una sólida actuación de Lautaro Millán.

El volante chileno entregó una gran asistencia en el segundo gol del Rojo, para así quedarse con los 3 puntos en casa.

Los comandados por Millán y Luciano Cabral, fueron más efectivos que el conjunto del ex Universidad de Chile, Matías Sepúlveda.

Con el triunfo, el Rey de Copas alcanzó la segunda posición de la tabla del grupo A, llegando a los 9 puntos totales en 5 partidos jugados.

En los últimos minutos del encuentro, el ex Coquimbo Unido, Luciano Cabral, salió expulsado tras una violenta falta revisada por el VAR.

Lautaro Millán asistió en la victoria del Rojo

Por el otro lado, el “Tucu” Sepúlveda hizo un gran partido tras ingresar a los 65′ minutos, en donde fue el mejor calificado de su equipo con nota 7.3 según Sofascore.

¿Qué viene para Millán?

Los dirigidos por Quinteros, deberán prepararse para visitar a Independiente Rivadavia, el próximo jueves 19 de febrero a las 19:30 horas. Encuentro válido por la sexta jornada del fútbol argentino.

