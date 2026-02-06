Universidad de Chile mantiene vivo un intenso debate para esta temporada. El conjunto azul incorporó tres goleadores en el presente mercado de fichajes, lo que deja una incógnita en el aire: ¿quién será el titular?

Para Alberto Jesús López, no hay duda alguna. En conversación con BOLAVIP Chile, el destacado relator abordó la competencia por un puesto en la delantera estudiantil.

Y sin pensarlo mucho, apostó por Eduardo Vargas. A pesar de que no está en su peak futbolístico, le tiene toda la fe del mundo al oriundo de Renca. Lo puso por sobre sus símiles en el plantel.

“Por la admiración que le tengo a Eduardo Vargas, me inclino por el genio azul. Todos tienen los pergaminos para estar desde el arranque pero yo no me olvido de todo lo que ha conseguido Eduardo vestido de azul”, lanzó Trovador del Gol.

“Pero también de rojo y por eso lo elijo más allá que ha pasado bastante tiempo. Además, puede usar como fuente de inspiración el cariño de la gente y en una de esas se despierta aquel Eduardo del pasado“, agregó.

Eduardo Vargas deberá luchar por un puesto en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La lucha por la delantera en Universidad de Chile

Cabe consignar que para el próximo duelo de los estudiantiles (ante Huachipato el domingo 8 de febrero), el cuerpo técnico de Francisco Meneghini no tendrá una importante pieza.

¿Quién tendrá que ausentarse? Juan Martín Lucero. Tras su expulsión ante Audax Italiano, el futbolista argentino fue suspendido por un encuentro. Una sensible pérdida para el viaje al sur.

En resumen: