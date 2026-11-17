Cristian Pavón está en la mira del elenco argentino. Según ha trascendido, también está en el radar de Universidad de Chile.

Universidad de Chile comienza a planificar su participación en el mercado de fichajes, en el que tendrá una misión: enriquecer su plantel para su inminente actuación en certámenes internacionales.

Sin embargo, conseguir el objetivo no será para nada sencillo: Talleres de Córdoba se presenta como competencia por uno de los jugadores que está en la mira del conjunto azul. ¿De quién se trata?

Según informa La Voz de Córdoba, ese es el caso de Cristian Pavón. El delantero de 30 años quedará libre en el siguiente libro de pases y despierta la atención del elenco que lo forjó profesionalmente.

“La T iniciará la temporada 2027 en el puesto 23 entre los 30 equipos de la tabla de promedios, una posición que obliga a sumar desde el arranque para evitar complicaciones con el descenso“, lanzó la fuente.

Sobre la misma línea, agregó: “En ese contexto, el club necesita experiencia, jerarquía y futbolistas capaces de asumir responsabilidades inmediatas. (Cristian) Pavón cumple con ese perfil“.

Universidad de Chile tiene en carpeta a Cristian Pavón. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile y Talleres observan a Cristian Pavón

Sin embargo, el medio advierte un importante problema para que el conjunto cordobés se quede con los servicios del atacante. ¿Cuál? Significa un costo por sobre las expectativas de la institución.

“Su salario es muy alto. Debería hacer un esfuerzo como lo hicieron en su momento Emmanuel Reynoso o Nahuel Bustos. De otra manera será difícil“, indicó una fuente anónima de la dirigencia.