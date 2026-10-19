Le ponen fecha exacta a la llegada del nuevo propietario de Azul Azul: “A finales de…”

El liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, entregó detalles del revocamiento del directorio de Azul Azul y entregó detalles de lo que vendrá a futuro.

El liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, se refirió públicamente a la decisión que provocó el revocamiento del directorio de Azul Azul, concesionaria que administra los destinos del club Universidad de Chile, y que hasta entonces era liderado por Cecilia Pérez. Según explicó el abogado la decisión se tomó a partir de las diferencias con la casa de estudios,

“Se había planteado una necesidad de que la concesionaria pudiera conversar con la Universidad de Chile los términos del convenio del uso de nombre y marca que tienen. Con el tiempo fuimos advirtiendo que las desconfianzas entre ambos entes, justificadas o injustificadas, hacían imposible este diálogo y distintas fórmulas que se barajaron para evitar tomar esta decisión no fueron útiles para llevar a cabo una negociación que es muy importante para la sociedad y para el club”, señaló en conversación con CNN Chile.

El liquidador de Sartor revocó el directorio que era liderador por Cecilia Pérez.

Godoy también se refirió al riesgo que había de perder el nombre y dejó entrever las maniobras de Azul Azul por impedir acercamientos. “Yo fui a una reunión al directorio a exponer la necesidad de abordar este tema con mayor prontitud y con mayor premura. Lo que sacaron era un pronunciamiento en el cual ellos iban a recién elegir un equipo de abogados para que ese equipo de abogados, junto con este liquidador, escucharan los planteamientos de la universidad, los analizaran y pudieran proponer recién ahí al directorio propuestas o mejoras”, aseguró.

“Eso no puede estar sujeto a estas circunstancias, dado que sobre todo se acerca el aniversario de los 100 años del club, hay que planificar una serie de situaciones, los sponsors y auspiciadores reclaman tener una certeza respecto del nombre. Era poco respetuoso con la hinchada mantener esta situación de discusión o incertidumbre que, independiente de formas o modos, creo que había que atender con mayor celeridad”, agregó.

Cecilia Pérez y José Ramón Correa, en la imagen, con los días contados en Azul Azul (Photosport).

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¿Cuándo llega el nuevo propietario de Azul Azul?

Respecto al futuro de Azul Azul y a la llegada de un nuevo propietario, Godoy puso fecha límite. “Nosotros este tema lo planteamos el 21 agosto. Después fui al directorio el 3 de septiembre. Recién tuvimos un pronunciamiento el 15 de octubre. A partir de la carta, hay 30 días corridos para citar una junta extraordinaria de accionistas, con lo que a más tardar debe ser el 16 de noviembre”, comentó.

“La definición de quienes son los directores le corresponde a todos los accionistas, la universidad tiene derecho a designar dos. Nosotros vamos a buscar los nombres más idóneos posibles para este directorio transitorio, va a llegar un nuevo propietario a finales de marzo, comienzos de abril y el directorio será revocado por los nuevos dueños”, sostuvo el liquidador.

Finalmente cerró: “Tenemos algunos nombres, pero esperamos que no sea gente especialmente vinculada a la actividad. La idea es buscar gente profesional, que tome esto con pasión, pero también con rigor”.

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