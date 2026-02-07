Universidad de Chile puede sumar un complejo dolor de cabeza en la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? El conjunto estudiantil sigue atentamente la situación de Juan Martín Lucero.

Es que además de recibir una fecha de castigo tras su expulsión ante Audax Italiano, el delantero argentino puede registrar una nueva sanción. Fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El motivo es claro: entregó declaraciones luego de recibir tarjeta roja ante los itálicos. Tal acción está prohibida por el reglamento del certamen local, específicamente en el Artículo 51.

“Ningún técnico o jugador expulsado durante un partido podrá realizar puntos o conferencias de prensa una vez finalizado el encuentro“, detalla el inciso mencionado.

Precisamente, el oriundo de Mendoza hizo todo lo contrario. Luego de dicho compromiso en el Estadio Nacional, expresó su desazón por haber durado tan solo 18 minutos en cancha.

Juan Martín Lucero puede sumar una nueva sanción en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El castigo para Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Sin embargo, el reglamento no indica cuál puede ser la nueva sanción para Juan Martín Lucero. A pesar de que se considera una fecha de pena para casos similares (como en los de entrenadores) no alude a jugadores.

Por ello, habrá que esperar la resolución de los jueces pertinentes, que tendrán que sesionar para analizar la determinación sobre el refuerzo de Universidad de Chile. Está por verse.

En resumen: