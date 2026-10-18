Tras igualar 0-0 contra Nacional de Montevideo en su estreno, el conjunto estudiantil buscará su primera victoria.

Universidad de Chile vuelve a la acción en la Copa Libertadores Femenina. La escuadra azul saltará a la cancha en su segundo partido por la fase de grupos del certamen continental: se medirá contra Libertad de Paraguay.

Tras empatar 0-0 contra Nacional de Montevideo, el elenco universitario tendrá que enmendar el camino para acercarse a su clasificación rumbo a la siguiente ronda. La lucha en el grupo D está al rojo vivo.

Es que su rival de turno, Libertad, también cosechó una igualdad en su primer duelo por la competencia internacional: terminó 1-1 en su enfrentamiento contra Deportivo Cali.

Por esto, el encuentro a disputarse este lunes 19 de octubre toma un rol preponderante. Cabe consignar que los dos mejores equipos de cada grupo obtendrán boletos rumbo a los cuartos de final.

Universidad de Chile enfrentará a Libertad de Paraguay. (Imagen: Prensa U. de Chile)

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Libertad de Paraguay?

Dicho compromiso por la Copa Libertadores Femenina está pactado para este lunes 19 de octubre. Se realizará a partir de las 21:00 horas de Chile en el Estadio Banco Guayaquil.

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¿Dónde ver GRATIS por la Copa Libertadores Femenina?

Universidad de Chile vs. Libertad de Paraguay será sintonizado a costo cero a través de las plataformas digitales de Chilevisión. Además de ser emitido por su página web, estará disponible en su canal de YouTube.

A su vez, el partido podrá ser visto mediante la plataforma de pago Pluto TV.