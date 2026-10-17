El otrora técnico de la U recordó su paso por el conjunto azul y sorprendió al dedicarle un potente elogio a 'Carepato'.

El anuncio del retiro de Marcelo Díaz a fin de año generó una inesperada reacción de uno de los exentrenadores de Universidad de Chile. Esta vez fue Gustavo Álvarez, quien comandó a los azules entre 2024 y 2025 y actualmente dirige a Liga de Quito, quien le dedicó sentidas palabras al capitán del Romántico Viajero.

En conversación con La Magia Azul, el estratega argentino recordó cómo se gestó el regreso de Díaz al club y la importancia que tuvo dentro del plantel. “Fue el capitán. Cuando yo llego a la U, la primera conversación que tengo, me acuerdo que fue por una videollamada, fue con Marcelo para traerlo como capitán”, recordó.

“Yo creí que el plantel necesitaba un referente, que vuelva al club y esté vigente, y lo demostró. Después está su calidad humana, su sana manera de liderar a los más grandes y a los más jóvenes del plantel”, agregó Álvarez.

El emotivo mensaje de Gustavo Álvarez a Marcelo Díaz

El entrenador también se refirió al vínculo profesional que construyeron durante las dos temporadas que compartieron en Universidad de Chile y le deseó éxito en la nueva etapa que comenzará tras colgar los botines.

“Vivimos dos años de muchas emociones, todo tipo de emociones, pero siempre con mucho respeto profesional. Se retira, le deseo lo mejor, que lo que elija de ahora en más sea con éxito y que lo haga feliz, a lo que se dedique. Ya tendré oportunidad de decírselo por teléfono o personalmente. Lo respeto y lo aprecio muchísimo”, expresó.

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El DT que supo ser campeón con Huachipato en 2023, también tuvo palabras para la hinchada de la U: “Me hicieron sentir su cariño siempre, desde el primer al último día que dirigí el equipo. Insisto, vivimos cosas muy emocionantes, dos títulos, así que voy a estar agradecido de por vida a Universidad de Chile, a toda la gente que lo compone, al hincha, los que realmente quieren a la Universidad de Chile”, confesó.

Durante su etapa al mando de la U, Álvarez conquistó la Supercopa y la Copa Chile, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.