Universidad de Chile se prepara para viajar a Perú y enfrentar a Universitario de Deportes. El cuadro azul tendrá un duro desafío en el vecino país: se medirá ante el campeón de dichas tierras.

Un duelo amistoso en el que Francisco Meneghini deberá demostrar el potencial de su plantel. Tras el arribo de sus cuatro refuerzos, no tendrá excusas en la búsqueda del triunfo.

¿Dónde podrá sintonizarse el compromiso? Si en un principio TV Perú y el Canal D del IRTP eran las opciones, se sumó una tercera alternativa. El canal de YouTube de Universitario lo emitirá.

Eso sí, con una condición: habrá que pagar para acceder a la transmisión. Su costo es de 4.200 pesos chilenos y tiene validez por un mes. Asoma como una vía más universal.

Si quieres ver el encuentro por dicho canal, deberás ingresar a YouTube, buscar @UniversitarioTVU y localizar el botón de “NUESTROS MIEMBROS“. Allí, presionar la pestaña “UNIRSE” y ella te llevará al pago.

Universidad de Chile visitará a Universitario. (Imagen: Club Universidad de Chile)

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Universitario?

El enfrentamiento entre chilenos y peruanos está pactado para el sábado 24 de enero. Su inicio está programado para las 22:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

¿Dónde ver la Noche Crema 2026?

El duelo podrá ser sintonizado vía TV Perú, el canal D del IRTP y a través del canal de Universitario (@UniversitarioTVU) en YouTube. En este último hay que pagar la membresía por 4.200 CLP.

En resumen: