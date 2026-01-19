Universidad de Chile prepara su debut (no oficial) en la temporada 2026. El cuadro laico se medirá ante Universitario de Deportes en el primer encuentro de la era Francisco Meneghini.

Tras la suspensión del compromiso ante Racing Club en Concepción, el equipo estudiantil tendrá que esperar una semana para estrenarse bajo las órdenes de su nuevo entrenador.

¿Dónde podrá verse? Hasta el momento, el enfrentamiento no tiene canal confirmado para el territorio chileno: solo se ratificó la televisación a través de TV Perú (señal abierta) y Canal D de IRTP.

“La fiesta más esperada por la hinchada crema será transmitida en vivo por la señal de TV Perú. ¡Disfrutemos juntos de la presentación del tricampeón!”, señaló el club organizador.

Se espera que durante las próximas horas se resuelva si el duelo amistoso tendrá transmisión para el público residente en Chile. Un importante punto que tendrá que ser seguido minuciosamente.

Francisco Meneghini debutará en Universidad de Chile ante Universitario. (Foto: Club Universidad de Chile)

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Universitario?

El partido mencionado entre chilenos y peruanos se jugará el sábado 24 de enero. Su inicio está pactado para las 22:00 horas de Chile en el Estadio Monumental de Lima.

Dónde ver la Noche Crema 2026

El duelo entre azules y cremas se emitirá vía TV Perú, como también por el Canal D del IRTP.

En resumen: