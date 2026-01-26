La pasión de la hinchada de Universidad de Chile no pasa desapercibida ni siquiera fuera de nuestras fronteras. Y así quedó demostrado en Lima, donde la fanaticada azul llegó en masa a apoyar al club de sus amores ante Universitario de Deportes.

¿El resultado del partido? Terminó con una dura derrota por 3-0 para el Romántico Viajero, en un encuentro válido por la tradicional Noche Crema, disputado en el Estadio Monumental.

Más allá del resultado adverso, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de una reconocida periodista incaica, y que la llevó incluso a dedicarle una publicación a la hinchada azul en sus redes sociales.

La hinchada de la U volvió a hacer noticia, pero esta vez en Perú | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Nair Aliaga elogia a más no poder a la hinchada de la U

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora Nair Aliaga compartió un video donde se observa a los acérrimos hinchas del Chuncho cantando, saltando y alentando sin parar desde las tribunas, pese al marcador en contra.

“La hinchada de Universidad de Chile seguía cantando pese a ir tres a cero en contra”, expresó la periodista peruana, destacando la fidelidad y el aguante de los forofos azules en una noche compleja para el equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini.

El registro rápidamente comenzó a circular entre los hinchas de la U en redes sociales, quienes no tardaron en reaccionar con orgullo ante el reconocimiento desde el extranjero.

En síntesis…