Universidad de Chile tiene hoy su primer gran apretón de manos en este 2026 y el que sin duda será una importante prueba antes de lo que será su debut en el torneo nacional ante Audax Italiano.

El elenco de Francisco Meneghini tendrá su debut en esta temporada en lo que será el duelo amistoso ante Universitario de Perú dentro de lo que será la ‘Noche Crema’.

Los dirigidos por ‘Paqui’ Meneghini esperan poder mostrar una buena versión futbolística pensando en lo que será este compromiso, en la que se podrá ver en acción a los nuevos refuerzos del equipo.

Jugadores como Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero podrán ver minutos dentro del equipo y esperan poder mostrarse de buena forma para tener un puesto en el once titular de este 2026.

La U ya está en tierras peruanas | Foto: U. de Chile

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Universitario?

El partido entre el ‘Romántico Viajero’ y el conjunto ‘Crema’ se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 22:45 el Estadio Monumental de Lima.

Dónde ver la Noche Crema 2026

El duelo entre Universitario y Universidad de Chile se podrá ver por TV Perú, como también por Canal D del IRTP.

Vía streaming se podrá ver este compromiso por el canal de Youtube de Universitario de Perú, el que este duelo podría ser pagado por una cifra por confirmar.