Toño Prieto no le tiene mucha fe a Lucas Assadi ni a Darío Osorio para la segunda rueda: "La U está atrapada en que ellos sean la solución"

En víspera de arrancar la segunda rueda del Campeonato Nacional, Universidad de Chile está a la espera si es que podrán reforzar o no al plantel e ir por el objetivo de ingresar a un torneo internacional para la próxima temporada.

El periodista José Antonio Prieto en diálogo con Bolavip Chile, dijo sentirse sorprendido de la extraña pasividad que muestra la dirigencia estudiantil de cara al período de mercado vigente.

“A mi me llama profundamente la atención que Universidad de Chile esté inmovilizada, conformándose solo con querer llegar dentro de los primeros ocho del campeonato. Se contradice con el postulado y declaraciones de Clark desde fines del año pasado, donde decían que la U iba a ser protagonista”, comentó Toño Prieto.

Además, criticó que los azules hablen de contratar a un lateral zurdo si las necesidades van por otro lado, como también lo poco determinante que son Lucas Assadi y Darío Osorio, a quienes poca la fe les tiene para la rueda de revanchas.

“Si la U se preocupa solo de un lateral izquierdo, me parece que están perdidos. Los problemas están en la zona de volantes. Yo creo que tiene delanteros, lo que no tienen son volantes que den juego a esos delanteros. Ni Assadi ni Osorio han tenido el despegue que se esperaba y la U está atrapada en que ellos sean la solución, pero no lo fueron en la primera rueda”, enfatizó el periodista.

La U busca un lateral izquierdo que compita con Shelo Morales. Prieto da a entender que esa no es la prioridad (Photosport)

El comentarista de Al Aire Libre de Radio Cooperativa ahondó en este tema y señaló que “¿Por qué deberían serlo en la segunda rueda? Tengo muchas dudas y la U está inmovilizada esperando si es que clasifican a algún torneo internacional y me llama la atención Pellegrino que solo hable del lateral izquierdo“, sentenció.

Finalmente, aseguró que si el técnico azul “quiere ser protagonista, él debe tener mediocampistas y un líder futbolístico en cancha, la U eso no lo tiene y es demasiado evidente”, concluyó Toño Prieto.