"Un golpe a la cátedra para la U sería traer a Mauricio Isla": Ex Universidad de Chile no se cansa de pedir al Huaso como refuerzo

Universidad de Chile no se ha manifestado aún respecto a la política de refuerzos para la segunda rueda, de hecho el equipo ya está hace varios días de intertemporada en el Centro Deportivo Azul donde no hay caras nuevas.

Bolavip conversa con Hugo Droguett, el que afirma que pese a la danza de nombres que hay por ahí, él se la sigue jugando por uno de los miembros de la Generación Dorada. “Un golpe a la cátedra para la U sería traer a Mauricio Isla, él debe ser el lateral derecho”, afirma el ex azul.

Para el otrora lateral izquierdo, lo que ocurrió en la Católica no es un problema para el Huaso por “las diferencias de clubes, la gente de la U te da un plus extra, Isla cae como anillo al dedo, no sé en qué situación está hoy en día, pero estoy seguro que si lo llaman viene corriendo sin dudas”.

Hugo Droguett pide a Mauricio Isla para la U

Droguett cree que en la misma situación está Marcelo Díaz, porque ambos “son jugadores calados, y no sólo por nombre, lo siguen demostrando, la edad da lo mismo cuando el rendimiento está y estos jugadores se adaptarían perfecto en la U”.

El ex Deportes Temuco también se refirió a la posibilidad de que la U se refuerce con otro jugador itálico. “A Matías Sepúlveda lo ubico porque fuimos compañeros en O’Higgins, él era cadete y tenía su nombre ya, ha madurado y está demostrando en Audax su real potencial”, cerró.