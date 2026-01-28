Universidad de Chile ratificó un nuevo refuerzo para sus siguientes desafíos. Esta vez, el conjunto estudiantil apostó por el retorno de un formado en casa en el mercado de fichajes: duró una temporada fuera del país.
A través de su página web, la escuadra universitaria confirmó la incorporación de Marcelo Morales. El lateral izquierdo se volvió a calzar la camiseta azul y está a disposición del plantel profesional.
La salida de Matías Sepúlveda dejó un vacío en el primer equipo de los laicos, por lo que la cúpula de la institución se la jugó por el seleccionado nacional. Tiene 22 años.
“Retorna a casa tras la experiencia y roce internacional en la Major League Soccer y seguirá construyendo su historia junto al Romántico Viajero”, comenzó señalando la misiva.
En dicha línea sobre este libro de pases, el comunicado agregó: “El canterano azul, se suma así a los arribos de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero“.
La vuelta de Marcelo Morales a Universidad de Chile
Cabe consignar que la figura en cuestión pactó su llegada al club de sus amores bajo un préstamo por un año. El negocio con el New York Red Bulls detalla una opción de compra tras el término de la cesión.
En su etapa en Estados Unidos, disputó 13 encuentros (ocho por la reserva), en los que logró anotar un gol y aportar con dos asistencias. Tendrá que retomar el nivel en el elenco que lo forjó profesionalmente.
En resumen:
- Experiencia internacional: “Retorna a casa tras la experiencia y roce internacional en la Major League Soccer y seguirá construyendo su historia junto al Romántico Viajero”.
- La fórmula: El seleccionado nacional llega en calidad de préstamo por un año (hasta diciembre de 2026), con una opción de compra a favor de Azul Azul estipulada en el contrato con el New York Red Bulls.
- El plantel 2026: Morales se une a los nombres de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero como los rostros nuevos para esta temporada.