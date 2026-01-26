Universidad de Chile se acerca a un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil avanza en la incorporación de un viejo conocido de la casa: Marcelo Morales.
Tras una temporada en Estados Unidos, el lateral izquierdo acordó su arribo al cuadro azul, el que lo forjó y le entregó la oportunidad de debutar profesionalmente. Sin embargo, falta algo.
¿Qué? La firma del seleccionado nacional. Según información de BOLAVIP Chile, ya hay fecha para que estampe su sello y se vincule contractualmente al club de sus amores.
El jugador de 22 años tiene pasajes desde New York a Santiago para este lunes 26 de enero. No obstante, las condiciones meteorológicas pueden estropear dicho vuelo y aplazar su aterrizaje en Pudahuel.
La razón: las tormentas en la ciudad en la que reside Marcelo Morales han generado estragos. Lamentablemente, ya han cobrado -al menos- 11 vidas tras intensas nevazones.
El 2025 de Marcelo Morales: el próximo refuerzo de Universidad de Chile
Durante su última campaña, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 13 encuentros en New York Red Bulls (ocho por el equipo reserva). En dichos compromisos, anotó un gol y aportó con dos asistencias.
Su llegada a Universidad de Chile se pactó bajo las siguientes condiciones: préstamo hasta fines de 2026 con opción de compra. La cúpula laica lo espera con los brazos abiertos.
En resumen:
- La fórmula del traspaso: Morales llega en calidad de préstamo hasta fines de 2026. El contrato incluye una opción de compra que la “U” podrá ejecutar si el rendimiento del jugador cumple con las expectativas.
- El itinerario: El futbolista tenía programado su vuelo desde Nueva York hacia Santiago para este lunes. Se espera que, una vez en Chile, se dirija de inmediato a una clínica capitalina para los exámenes médicos de rigor.
- El obstáculo: La llegada podría sufrir retrasos debido a las intensas tormentas de nieve que azotan la costa este de Estados Unidos. Las nevazones han causado estragos en los aeropuertos y, lamentablemente, ya se han cobrado 11 vidas en la zona donde reside el jugador.