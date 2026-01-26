Universidad de Chile se acerca a un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil avanza en la incorporación de un viejo conocido de la casa: Marcelo Morales.

Tras una temporada en Estados Unidos, el lateral izquierdo acordó su arribo al cuadro azul, el que lo forjó y le entregó la oportunidad de debutar profesionalmente. Sin embargo, falta algo.

¿Qué? La firma del seleccionado nacional. Según información de BOLAVIP Chile, ya hay fecha para que estampe su sello y se vincule contractualmente al club de sus amores.

El jugador de 22 años tiene pasajes desde New York a Santiago para este lunes 26 de enero. No obstante, las condiciones meteorológicas pueden estropear dicho vuelo y aplazar su aterrizaje en Pudahuel.

La razón: las tormentas en la ciudad en la que reside Marcelo Morales han generado estragos. Lamentablemente, ya han cobrado -al menos- 11 vidas tras intensas nevazones.

Marcelo Morales volverá a jugar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Marcelo Morales: el próximo refuerzo de Universidad de Chile

Durante su última campaña, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 13 encuentros en New York Red Bulls (ocho por el equipo reserva). En dichos compromisos, anotó un gol y aportó con dos asistencias.

Su llegada a Universidad de Chile se pactó bajo las siguientes condiciones: préstamo hasta fines de 2026 con opción de compra. La cúpula laica lo espera con los brazos abiertos.

En resumen: