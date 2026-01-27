Universidad de Chile sigue reforzando su plantel de cara a la próxima temporada, con la intención de pelear en todos los frentes: Copa Chile, Liga de Primera, Copa Sudamericana y Copa de La Liga.

El quinto refuerzo que arribará al Centro Deportivo Azul será Marcelo Morales, lateral que regresa a préstamo al club laico tras un paso irregular por el New York Red Bulls de la MLS, donde no logró consolidarse.

Su retorno al Romántico Viajero despierta expectativas y también cautela, ya que su experiencia en el extranjero no fue la esperada, lo que genera preguntas sobre su adaptación física, ritmo de juego y capacidad de rendimiento inmediato en el primer equipo.

Marcelo Morales vuelve a la U con el objetivo de recuperar el nivel que le valió ser nominado a La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Cristián Mora analiza a Marcelo Morales como refuerzo de la U

En este contexto, Cristián Mora, exdefensor histórico de la U, destacó en conversación con Bolavip Chile las cualidades del “Shelo” Morales, pero puso énfasis en la necesidad de adaptación para que su regreso sea exitoso.

“Es un buen nombre. Conoce el club, conoce el puesto, pero a lo mejor se apresuró en salir y jugar en el extranjero porque no le fue muy bien, pero la U siempre va a ser su casa, es su zona de confort”, afirmó.

Mora agregó que su estado físico y ritmo de juego serán claves: “Hay que ver cuántos partidos trae en el cuerpo y cómo anda en los entrenamientos”.

En síntesis…

