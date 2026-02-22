Universidad de Chile hoy disputa un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes Limache por la cuarta fecha del torneo en el Estadio Nacional.

Este duelo es importante para los dirigidos por Francisco Meneghini, quienes buscan de forma urgente su primer triunfo en el torneo, el que le permita darle un aire de tranquilidad en lo que ha sido este tormentoso inicio de proceso para el DT.

Por esto, para este partido ante el conjunto del ‘Tomate Mecánico’, el estratega dispone de dos cambios dentro de su onceno a comparación del último duelo ante Palestino, en la que le dará ingreso a Felipe Salomoni y Javier Altamirano, quienes tomarán la plaza de Diego Vargas e Israel Poblete, respectivamente.

De esta forma, la Universidad de Chile salta a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la zaga; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi en el mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en ataque.

Meneghini busca un triunfo urgente en la U | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Chile y Deportes Limache se disputará a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En Síntesis