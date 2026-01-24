El mercado de pases se mantiene con mucha actividad dentro del fútbol chileno, en donde cada uno de los clubes de nuestro país busca reforzarse de buena forma pensando en el inicio de una nueva temporada.
Uno de estos equipos es Deportes Puerto Montt, el conjunto del sur de nuestro país tiene el foco puesto en este nuevo año, en la que tuvo su vuelta a la Liga de Ascenso y espera dar el gran golpe de poder volver a primera.
Por esto, en el conjunto ‘Salomnero’ trabajan con todo en este mercado para poder reforzar su plantel y en las últimas horas lograron un importante fichaje para el 2026, con un jugador proveniente de la Universidad de Chile.
Se trata del atacante, Salvador Negrete, quien en esta jornada fue oficializado como nuevo jugador de Deportes Puerto Montt, tras volver a renovar su préstamo, tras lo que fue su paso en el 2025.
“Salvador Negrete se suma al Velero. El Divino no vuelve por casualidad. Vuelve porque hay caminos que se marcan para siempre. Porque una vez que te subes al Velero, el corazón siempre quiere regresar. Bienvenido nuevamente a casa, Salvador”, informaron.
El jugador de 19 años en las últimas horas firmó su primer contrato profesional con la Universidad de Chile y ahora, vuelve a partir a préstamo para seguir ganando roce competitivo.
De esta manera, Deportes Puerto Montt suma una importante incorporación de cara al 2026, en la que espera poder conformar un plantel competitivo en lo que es su retorno a la Liga de Ascenso.
En Síntesis
