Universidad de Chile se la jugó por una de las grandes promesas de su cantera. En pleno mercado de fichajes, el cuadro laico la aseguró para sus siguientes desafíos. ¿De quién se trata?
A través de sus plataformas oficiales, el conjunto estudiantil reveló que Salvador Negrete firmó su primer contrato profesional. El crack de 19 años pactó su vínculo laboral durante la pretemporada.
Luego de su estreno en la Copa Chile 2024 ante Municipal Puente Alto, comenzó a ser considerado como uno de los proyectos más interesantes de la escuadra azul. Según detalló el propio juvenil, está logrando un anhelo de niñez.
“Este paso es algo súper hermoso y emocionante, es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida“, comenzó señalando.
En dicha línea sobre su futuro, el habilidoso delantero de Universidad de Chile concluyó expresando: “Mis objetivos son seguir mejorando a nivel físico y futbolístico“.
El 2025 de Salvador Negrete fuera de Universidad de Chile
Durante su préstamo en Deportes Puerto Montt, el jugador en cuestión disputó una totalidad de nueve encuentros. En tales enfrentamientos, no registró goles, pero sí entregó una asistencia.
En resumen:
- Debut precoz: Con solo 17 años, debutó profesionalmente el 17 de junio de 2024, en la goleada 5-1 ante Municipal Puente Alto por Copa Chile, bajo el mando de Gustavo Álvarez.
- Sentimiento azul: Al firmar, Negrete expresó su emoción: “Es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida”.
- Perfil técnico: Se caracteriza por ser un extremo de gran velocidad, explosión y habilidad en el uno contra uno, lo que le permite desempeñarse por ambos perfiles.