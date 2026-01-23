Universidad de Chile se la jugó por una de las grandes promesas de su cantera. En pleno mercado de fichajes, el cuadro laico la aseguró para sus siguientes desafíos. ¿De quién se trata?

A través de sus plataformas oficiales, el conjunto estudiantil reveló que Salvador Negrete firmó su primer contrato profesional. El crack de 19 años pactó su vínculo laboral durante la pretemporada.

Luego de su estreno en la Copa Chile 2024 ante Municipal Puente Alto, comenzó a ser considerado como uno de los proyectos más interesantes de la escuadra azul. Según detalló el propio juvenil, está logrando un anhelo de niñez.

“Este paso es algo súper hermoso y emocionante, es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida“, comenzó señalando.

En dicha línea sobre su futuro, el habilidoso delantero de Universidad de Chile concluyó expresando: “Mis objetivos son seguir mejorando a nivel físico y futbolístico“.

Universidad de Chile aseguró a Salvador Negrete. (Foto: Club Universidad de Chile)

El 2025 de Salvador Negrete fuera de Universidad de Chile

Durante su préstamo en Deportes Puerto Montt, el jugador en cuestión disputó una totalidad de nueve encuentros. En tales enfrentamientos, no registró goles, pero sí entregó una asistencia.

En resumen: