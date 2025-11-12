Puerto Montt se coronó campeón de la Liga 2D y con esto volverá a la Primera B en gloria y majestad bajo el mando de Jaime Vera, quién supo liderar a su equipo para quedarse con el premio mayor.

El Pillo fue invitado al programa Pelota Parada de TNT donde reveló un secreto: el hombre clave para la llegada de un refuerzo que vino desde Universidad de Chile.

Se trata del puntero Salvador Negrete, quién había debutado ya en el primer equipo en la Copa Chile 2024 en la victoria 5-1 sobre Juventud Puente Alto.

Vera comentó que el jugador ya “entrenaba con el primer equipo y dijimos ‘ese es el hombre”, por lo que se decidió y habló con un miembro del staff técnico de Gustavo Álvarez.

“Hablé con el Colocho (Manuel) Iturra, le agradezco por sus buenas referencias de Negrete. Respondió a todo dar. Lo hizo muy bien”, indicó el Pillo.

Salvador Negrete prometedor delantero de Universidad de Chile que se coronó campeón con Puerto Montt

Agregando que “así buscamos. No fuimos por jugadores de Primera o Primera B porque no les gusta jugar esta división”.

Precisamente Jaime Vera profundizó en la forma en que se reforzó. “Fuimos a buscar jugadores sin equipo. Y a quienes esperaban una chance y se las dimos acá. No erramos”, cerró.



