Universidad de Chile tiene trabajo para el mercado de fichajes. Además de incorporar figuras y definir salidas, el elenco estudiantil tendrá que determinar qué jugadores se mantendrán en el plantel tras finalizar sus préstamos.

Uno de ellos, se muere de ganas por volver al club. Y cómo no: lleva el corazón azul al igual que su familia. Se coronó campeón de Segunda División y tiene como meta representar al equipo de sus amores.

Ese es el caso de Salvador Negrete, que en conversación con AS Chile destacó por qué quiere retornar a la escuadra que lo formó. A sus 19 años, tiene la película más que clara. Concluyó su cesión en Deportes Puerto Montt.

“Sueño con volver a la U, poder jugar y tener una linda carrera como futbolista (…) Lo más importante es que mi familia y yo somos hinchas de la U, así que imagínate todo lo que significa en mi vida”, comenzó señalando.

En dicha línea, el habilidoso atacante agregó: “Ojalá algún día poder representar al club y más aún en competencias internacionales, pero acá en Puerto Montt también estoy viviendo momentos lindos”.

Salvador Negrete quiere volver a Universidad de Chile: por él y su familia. (Imagen: Photosport)

Los esfuerzos de Salvador Negrete en Universidad de Chile

Finalmente, el juvenil que debutó de la mano de Gustavo Álvarez en 2024, reveló qué tuvo que hacer para cumplir su anhelo de infancia: llegar al profesionalismo. Le ha costado un montón, por ello quiere gozar de los frutos.

“No me importaba irme en micro solo, almorzar en el camino o salir corriendo del colegio para llegar a entrenar“, reflexionó.

“Me he dado cuenta de que todos hacemos esfuerzos de ese tipo, pero muchas veces no notamos el sacrificio que hay detrás, tanto propio como de nuestros padres”, cerró.

