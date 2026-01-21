Universidad de Chile sigue poniendo foco en lo que es el mercado de pases en este 2026, en donde los ‘Azules’ esperan poder conformar un nutrido plantel para lo que son sus desafíos en esta temporada.

Sobre esto, en esta jornada el gerente deportivo, Manuel Mayo conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul y fue consultado por refuerzos en la U, principalmente en el lugar del lateral izquierdo tras la salida de Matías Sepúlveda.

Uno de los candidatos que volvió a asomar como opción es el defensor de Audax Italiano, Esteban Matus, al cuál Mayo tuvo palabras para lo que es este rumor, el que descartó por completo, hasta el momento.

“Lo de Matus fue un tema polémico en su momento, me tocó conversarlo, no hemos preguntado hasta el momento por ningún lateral, no hay ningún sondeo, ni de la secretaría teçnica, ni gerente deportivo, ni nadie del club”.

“Con eso no lo descarto, estamos haciendo informes y visualizando en todas las posiciones, pero hasta ahora no tenemos ninguna conversación ni negociación activa por un lateral izquierdo, porque el plantel hoy nos tiene contentos”, partió señalando Mayo.

Mayo descarta de momento a Matus en la U | Foto: Photosport

Agregando a esto, el gerente azul explicó que Francisco Meneghini sigue en su proceso de ir conociendo al plantel y por esto, a día de hoy en la U no es una prioridad el poder reforzar dicho puesto.

“Esto es constante, ayer fue una evaluación, el DT está conociendo a los jugadores, eso puede cambiar, pero hoy no hay ningún sondeo ni conversación, pero está abierto par nosotros, siempre buscaremos reforzar el plantel si hay una posibilidad”, remarca.

Finalmente, Mayo volvió a dejar claro que en la Universidad de Chile no hay conversaciones ni sondeos por ningún lateral izquierdo, por lo que seguirán analizando antes del cierre del mercado si buscarán a algún nombre en dicho puesto para este 2026.

“Pero quería dejar bien en claro que no hay sondeo ni conversación con los jugadores mencionados, vamos a evaluar del partido del sábado también es importante y veremos, pero hoy estamos convencido que estamos preparados para afrontar bien el año”, cerró.

En Síntesis