Este martes 6 de enero, Eduardo Vargas fue oficialmente presentado como el primer refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, generando gran expectativa entre los hinchas y consolidando la ofensiva del Romántico Viajero.

Su regreso no solo representa un golpe de jerarquía para el plantel dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini, sino que también marca el inicio de un proceso en el que la U busca potenciar su rendimiento en la Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa Chile y Copa de la Liga.

Detrás de la oficialización, como siempre ocurre con grandes fichajes, existen detalles que pocos conocían.

Eduardo Vargas y Manuel Mayo en plena presentación de Turboman en el CDA | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Manuel Mayo y las ganas de Eduardo Vargas de regresar a la U

Fue el gerente deportivo Manuel Mayo quien, en conferencia de prensa, dejó en claro su satisfacción con la llegada del bicampeón de América con la Selección Chilena

“Muy contentos de estar acá con Edu. Costó un poco más de lo que queríamos su llegada y está acá por fin”, señaló Mayo.

El encargado de los fichajes en la U también destacó la actitud de Turboman desde el primer momento: “Él tenía muchas ganas de llegar y nosotros también, tenía tantas ganas que pidió entrenar antes que sus compañeros, así que las palabras sobran para describirlo”, agregó.

Por último, enfatizó la convicción del club en este fichaje: “El club, el entrenador y todos estábamos convencidos de su llegada. Contentos, y agradecerle a él la espera y será un gran año, será un gran año, está en su casa y estoy convencido de que será un buen año para todos”, cerró.

Con su incorporación, el Romántico Viajero da un paso firme en la construcción de un equipo competitivo, combinando experiencia y liderazgo dentro y fuera de la cancha, y reafirmando que la planificación del plantel 2026 ya está en marcha.

En síntesis…

Eduardo Vargas fue presentado como el primer refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026.